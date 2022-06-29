"Чмоня" повернувся додому: полонений окупант, що прославився, потрапив до списку на обмін (відео)

Мобілізований мешканець Горлівки Андрій Рязанцев чотири місяці провів у полоні та став героєм численних інтернет-мемів завдяки своєму безглуздому вигляду.

28 червня відбувся черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулися 16 українських військовослужбовців та один цивільний. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що обмін пройшов за формулою 17 на 15.

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Як з'ясувалося, серед обмінених окупантів опинився і мешканець Горлівки Андрій Рязанцев, котрий прославився після того, як 1 березня здався в полон. Завдяки своєму безглуздому зовнішньому вигляду Рязанцев прославився в мережі, отримав прізвисько "Чмоня" і став героїв безлічі мемів.

Про Андрія Рязанцева відомо, що йому 37 років, він житель Горлівки, працював педагогом. На війну потрапив після оголошеної у так званій "ДНР" мобілізації, вступивши до мотострілецького підрозділу бойовиків. 1 березня Рязанцев разом із 12 товаришами по службі здався в полон українським солдатам.

Як повідомлялося раніше, серед обміняних українських морпіхів, піхотинців та десантників два офіцери та 14 солдат, п'ятеро з них важко поранені та вимагають негайного лікування. Відомостей про те, хто з окупантів, окрім Рязанцева, увійшов до обмінного списку, немає.

Раніше Фокус розповідав, як Україна повертає військовополонених. На сьогодні в російському полоні перебуває приблизно 6-8 тисяч людей — як військовослужбовців, так і цивільних осіб.