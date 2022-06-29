"Чмоня" вернулся домой: прославившийся пленный оккупант попал в список на обмен (видео)

Мобилизованный житель Горловки Андрей Рязанцев четыре месяца провел в плену и стал героем многочисленных интернет-мемов благодаря своему нелепому виду.

28 июня состоялся очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 16 украинских военнослужащих и один гражданский. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что обмен прошел по формуле 17 на 15.

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Как выяснилось, среди обмененных оккупантов оказался и житель Горловки Андрей Рязанцев, который прославился после того, как 1 марта сдался в плен. Благодаря своему нелепому внешнему виду Рязанцев прославился в Сети, получил прозвище "Чмоня" и стал героев множества мемов.

Об Андрее Рязанцеве известно, что ему 37 лет, он житель Горловки, работал педагогом. На войну попал после объявленной в так называемой "ДНР" мобилизации, вступив в мотострелковое подразделение боевиков. 1 марта Рязанцев вместе с 12 сослуживцами сдался в плен украинским солдатам.

Как сообщалось ранее, среди обменянных украинских морпехов, пехотинцев и десантников два офицера и 14 солдат, пятеро из них тяжело ранены и требуют незамедлительного лечения. Сведений о том, кто из оккупантов кроме Рязанцева вошел в обменный список, нет.

Ранее Фокус рассказывал, как Украина возвращает военнопленных. На сегодняшний день в российском плену находится около 6-8 тысячах человек — как военнослужащих, так и гражданских лиц.