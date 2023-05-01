Ракетный обстрел Павлограда: 25 раненых и десятки поврежденных домов — ОВА (фото)

Во время массированной атаки силам ПВО удалось сбить 7 российских ракет в небе над Днепропетровщиной, но есть попадание. Больше всего досталось Павлограду и району, где в результате прилетов изуродовано более 80 домов.

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В ночь на 1 мая Россия нанесла массированный ракетный удар по Днепропетровщине. Зафиксированы попадания в городе Павлоград. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание. Досталось Павлоградскому району. Предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое — дети", — написал он.

По словам главы ОВА, в Павлограде повреждения получило промышленное предприятие. После взрывов там произошел пожар, который спасатели ликвидировали. В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учебных заведений и 5 магазинов.

Также зафиксированы разрушения в Павлоградском районе. В Вербковской громаде повреждены почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа.

Как ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами ПВО ВСУ уничтожено 15.

Напомним, что в ночь на 1 мая Россия атаковала Украину ракетами. В Киевской области ПВО уничтожило все воздушные цели врага. По оперативным сводкам жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры в Киевской области не зафиксировано.