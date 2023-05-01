Ракетний обстріл Павлограда: 25 поранених та десятки пошкоджених будинків, — ОВА (фото)

Під час масованої атаки силам ППО вдалося збити 7 російських ракет в небі над Дніпропетровщиною, але є влучання. Найбільше дісталося Павлограду та району, де внаслідок прильотів понівечені понад 80 будинків.

Related video

В ніч проти 1 травня Росія завдала масованого ракетного удару по Дніпропетровщині. Зафіксовані влучання в місті Павлоград. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти", — написав він.

За словами очільника ОВА, у Павлограді пошкоджень зазнало промислове підприємство. Після вибухів там сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 навчальних закладів та 5 магазинів.

Також зафіксовані руйнування у Павлоградському районі. У Вербківській громаді побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

Як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами ППО ЗСУ знищено 15.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 травня Росія атакувала Україну ракетами. У Київській області ППО знищила всі повітряні цілі ворога. За оперативними зведеннями, жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури на Київщині не зафіксовано.