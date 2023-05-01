Есть приказ расстреливать в случае неповиновения: РФ завезла новых "вагнеровцев" в Бердянск, — Генштаб

Подобное пополнение, как сообщает командование, ожидается и в районе Луганска, где планируют обучать ведению боевых действий около 200 осужденных. Подготовка наемников продлится несколько недель.

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На оккупированную часть Запорожской области российские оккупанты завезли новое пополнение из числа "вагнеровцев". В Бердянск прибыло около 400 заключенных. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник и дальше пытается восполнять свои потери в живой силе на средства заключенных. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что подобное пополнение ожидается и в районе Луганска, где планируют обучать ведению боевых действий около 200 осужденных. Подготовка наемников продлится несколько недель.

"Личному составу комендантской роты, которая будет обеспечивать охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению", — сообщают в Генштабе ВСУ.

Напомним, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью российскому военкору Семену Пегову заявил, что "вагнеровцы" заканчиваются в Украине, и подразделение вскоре может прекратить свое существование.

Ранее сообщалось, что Россия разместила в Бахмуте сразу несколько НДС, и между ними начала расти конкуренция. Бойцы ЧВК "Поток", принадлежащий "Газпрому", жалуются на то, что наемники из ЧВК "Вагнер" угрожают им расстрелом в случае непослушания.