Є наказ розстрілювати у разі непокори: РФ завезла нових "вагнерівців" у Бердянськ, — Генштаб

Подібне поповнення, як інформує командування, очікується і в районі Луганська, де планують навчати веденню бойових дій близько 200 засуджених. Підготовка найманців триватиме декілька тижнів.

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На окуповану частину Запорізької області російські окупанти завезли нове поповнення з-поміж "вагнерівців". До Бердянська прибуло близько 400 ув'язнених. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі коштом ув’язнених осіб. Нещодавно помічено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК "Вагнер", до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що подібне поповнення очікується і в районі Луганська, де планують навчати веденню бойових дій близько 200 засуджених. Підготовка найманців триватиме декілька тижнів.

"Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі", — повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в інтерв'ю російському військкору Семену Пегову заяив, що "вагнерівці" закінчуються в Україні, і підрозділ незабаром може припинити своє існування.

Раніше повідомлялося, що Росія розмістила в Бахмуті одразу кілька ПВК, і між ними почала зростати конкуренція. Бійці ПВК "Поток", який належить "Газпрому", скаржаться на те, що найманці з ПВК "Вагнер" погрожують їм розстрілом у разі непослуху.