"Вывозят ценные документы": в ВСУ объяснили курсирование правительственных самолетов РФ над Крымом (видео)

Российские оккупанты вывозят семьи и ценные вещи с полуострова. В ОК "Південь" считают, что захватчики боятся Cил обороны Украины и украинских спецслужб.

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Между Крымом и Россией курсируют правительственные самолеты, на которых оккупанты вывозят ценности. Об этом 1 мая проинформировала Наталья Гуменюк, спикер Оперативного командования "Південь", в эфире "Апостроф" TV.

В публичном пространстве появилась информация, что над временно оккупированной территорией курсируют правительственные самолеты россиян. По словам Наталки Гуменюк, захватчики вывозят ценные вещи, чтобы те не достались Силам обороны Украины и украинским спецслужбам.

"Они уже сейчас вывозят то, что может представлять ценность", — отметила она.

Гуменюк заявила, что оккупанты пытаются покинуть Крымский полуостров, вывозя в рамках "эвакуации" важные документы. Также их семьи активно покидают жилье, пользуясь всеми имеющимися транспортными путями.

"Оккупанты уже вывозят свои семьи, а также пытаются уехать с полуострова", — пояснила спикер.

Наталья Гуменюк добавила, что некоторые из оккупантов даже намеренно обращаются в командование для перевода на службу в Российскую Федерацию. Они ищут формальный повод покинуть захваченную территорию.

По мнению Гуменюк, удары по нефтебазе в Севастополе являются подготовкой к освобождению Крыма от оккупации.

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций 1 мая объяснили, что в нефтебазу в Крыму ВСУ попали прямо перед 810-й бригадой морской пехоты, которая не смогла ее прикрыть. В Центре отмечают, что, в отличие от РФ, Украина не атакует гражданские объекты и мирное население, но призывает крымчан держаться как можно дальше от военных объектов, которые могут стать законными целями для украинских войск. По мнению аналитиков, россияне демонстрируют неспособность защищать свои позиции на оккупированном полуострове, поэтому контрнаступление ВСУ будет успешным и эффективным.

Также 30 апреля британский военный аналитик Шон Белл заявил, что основной фокус атак Вооруженные силы Украины может сосредоточиться на сухопутном коридоре войск РФ с Крымом. Наступление украинских сил может начаться в Донецкой области или на Луганщине, но эти территории будет сложно вернуть за короткое время.