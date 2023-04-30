"Россияне нервничают": в начале контрнаступления ВСУ перережут дороги в Крым, — СМИ (видео)

По словам британского военного аналитика Шона Белла, с большой долей вероятности основной фокус атак ВСУ придется на сухопутный коридор ВС РФ с Крымом. Наступление ВСУ может начаться и на Донбассе, но этот район будет сложно вернуть в короткое время.

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Широко анонсированное контрнаступление украинских сил с большой долей вероятности будет поэтапным, об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл, сообщает Sky News.

В первое время весеннего контрнаступления ВСУ будут разрушать логистику российских войск. Это может произойти в южной части Украины, в районе сухопутного коридора, который связывает РФ с территорией Крыма.

"Похоже, что подготовка украинцев для такого наступления почти завершена", — добавил он.

Аналитик также упомянул о разрушенных топливных резервуарах на нефтебазе в Севастополе. Российские СМИ говорят о четырех, но, "судя по всему, их было десять". Потенциально было уничтожено до 55 тонн топлива.

"Они утверждают, что атака была направлена из Одессы, а это в 250 километрах — довольно далеко", — сказал Белл.

Нефтебазу в Севастополе мог атаковать дрон Mugin-5

Шон Белл добавил, что, по утверждению российской стороны, атака на нефтебазу проводилась с помощью дрона Mugin-5.

Характеристики беспилотника Mugin-5

Беспилотник Mugin-5

полезный вес — до 25 кг взрывчатки;

примерно 5 метров в ширину;

3 метра в длину;

цена 11,3 тысяч евро.

"Они [дроны Mugin-5] стоят только около 10 тысяч фунтов стерлингов (11 тыс. евро). Источник происхождения — Китай, что несколько удивляет. К тому же, сами россияне применяли эти дроны против украинцев. Но пока доподлинно неизвестно, что это был именно это дрон, как утверждают россияне", — сказал он.

По его словам, по-отдельности такие дроны очень уязвимы, но если использовать их роем, это уже может быть опасно.

"И, похоже, что украинцы использовали десять таких одновременно, а российской противовоздушной обороне удалось сбить некоторые из них, но несколько долетели", — сказал он, добавив, что в этом опасность этих недорогих дронов.

Контрнаступление Украины

"Звучат трубы, и вот мы идем, нет, все начнется по-другому. Практически наверняка будет использован поэтапный подход. В первую очередь, будет разрушаться множество российских маршрутов снабжения, таких как топливные склады", — пояснил эксперт.

В Крыму находились значительные запасы техники ВС РФ

Где начнется контрнаступление Украины

Три возможных направления: Донбасс, Крым, Запорожская область.

Наступление ВСУ может начаться на Донбассе, где проходили ожесточенные бои, и этот район будет сложно вернуть за короткое время, считает Шон Белл. Оборона Крыма достаточно укреплена, и это тоже сложная задача для ВСУ.

"С большой вероятностью основной фокус атак придется на сухопутный коридор ВС РФ с Крымом", — считает аналитик.

"Россияне контролируют около 87% Бахмута. Но, помимо этого, есть доказательства того, что россияне очень нервничают из-за того, что украинцы могут предпринять. Россия уже потеряла 50% территории, которая была захвачена на определенном войны", — сказал он.

В Крыму находились значительные запасы техники, но в последнее время ее передислоцировали, сейчас базы пустые.

"Запорожский атомный комплекс. Россияне укрепляют этот район, что вызывает беспокойство, там ожидаются бои. Но стоит отметить, что реактор хорошо защищен. На восток от Запорожья находится 1120 км окопов. Некоторые из них видны из космоса, видны также и эти "зубы дракона", которые не использовались со времен второй мировой", — объяснил эксперт.

Пирамидальные защитные объекты высотой метр должны останавливать продвижение основных боевых танков. Россияне их применяют повсеместно.

"В последние дни не было заметных новостей с полей сражений. Но это определенно затишье перед бурей", — резюмировал аналитик.

Напомним, что военнослужащие 93-й бригады ВСУ показали, как сейчас выглядит Бахмут.

Ранее стало известно, что на фронте погиб самый результативный зенитчик Украины Андрей Линийчук. Военный с позывным "Кельт" был одним из первых, кто прошел обучение в Великобритании, он применял в бою ПЗРК Martlet.