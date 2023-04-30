"Росіяни нервуються": на початку контрнаступу ЗСУ переріжуть дороги до Криму, — ЗМІ (відео)

За словами британського військового аналітика Шона Белла, з великою ймовірністю основний фокус атак ЗСУ припаде на сухопутний коридор ЗС РФ з Кримом. Наступ ЗСУ може розпочатися і на Донбасі, але цей район буде складно повернути за короткий час.

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Широко анонсований контрнаступ українських сил з великою ймовірністю буде поетапним, про це заявив британський військовий аналітик Шон Белл, повідомляє Sky News.

Спочатку весняного контрнаступу ЗСУ руйнуватимуть логістику російських військ. Це може початися у південній частині України, в районі сухопутного коридору, який пов'язує РФ із територією Криму.

"Схоже, що підготовку українців для такого наступу майже завершено", — додав він.

Аналітик також згадав про зруйновані паливні резервуари на нафтобазі в Севастополі. Російські ЗМІ говорять про чоти, але, "судячи з усього, їх було десять". Потенційно було знищено до 55 тонн палива.

"Вони стверджують, що атака була спрямована з Одеси, а це за 250 кілометрів — досить далеко", — сказав Белл.

Нафтобазу в Севастополі міг атакувати дрон Mugin-5

Шон Белл додав, що, за твердженням російської сторони, атака на нафтобазу проводилася за допомогою дрону Mugin-5.

Характеристики безпілотника Mugin-5:

Безпілотник Mugin-5

корисна вага – до 25 кг вибухівки;

приблизно 5 метрів завширшки;

3 метри завдовжки;

ціна — 10-11 тисяч євро.

"Вони [дрони Mugin-5] коштують лише близько 10 тисяч фунтів стерлінгів (11 тис. євро). Джерело походження — Китай, що дещо дивує. До того ж, самі росіяни застосовували ці дрони проти українців. Але поки що достеменно невідомо, що це був саме цей дрон, як стверджують росіяни", — сказав він.

За його словами, такі дрони дуже вразливі, але якщо використовувати їх роєм, це вже може бути небезпечно.

"І, схоже, що українці використали десять таких одночасно, а російській протиповітряній обороні вдалося збити деякі з них, але дещо долетіло", — сказав він, додавши, що в цьому небезпека цих недорогих дронів.

Контрнаступ України

"Звучать труби, і ось ми йдемо — ні, все почнеться іншкше. Напевно, буде використано поетапний підхід. Насамперед, будуть руйнуватися російські маршрути постачання и паливні склади", — пояснив експерт.

У Криму були значні запаси техніки ЗС РФ

Де розпочнеться контрнаступ України

Три можливі напрямки: Донбас, Крим, Запорізька область.

Наступ ЗСУ може розпочатися на Донбасі, де відбувалися запеклі бої, але цей район буде складно повернути за короткий час, вважає Шон Белл. Оборона Криму досить зміцнена, і це також складне завдання для ЗСУ.

"З великою ймовірністю основний фокус атак припаде на сухопутний коридор ЗС РФ із Кримом", — вважає аналітик.

"Росіяни контролюють близько 87% Бахмута. Але, крім цього, є докази того, що росіяни дуже нервують через те, що українці можуть зробити. Росія вже втратила 50% території, яку захопили на певній війні", — сказав він.

У Криму були значні запаси техніки, але останнім часом її передислокували, зараз бази порожні.

"Запорізький атомний комплекс. Росіяни зміцнюють цей район, що викликає занепокоєння, там очікуються бої. Але варто зазначити, що реактор добре захищений. На схід від Запоріжжя знаходиться 1120 км окопів. Деякі з них видно з космосу, видно також і ці "зуби дракона", які не використовувалися з часів Другої світової", — пояснив експерт.

Пірамідальні захисні об'єкти заввишки метр мають зупиняти просування основних бойових танків. Росіяни їх застосовують повсюдно.

"В останні дні не було помітних новин з полів битв, але це безперечно затишшя перед бурею", — резюмував аналітик.

Нагадаємо, що військовослужбовці 93-ї бригади ЗСУ показали, як зараз виглядає Бахмут.

Раніше стало відомо, що на фронті загинув найрезультативніший зенітник України Андрій Лінійчук. Військовий з позивним "Кельт" був одним із перших, хто пройшов навчання у Великій Британії, він застосовував у бою ПЗРК Martlet.