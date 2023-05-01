Поставили протез: "Железный человек" после ранения и ампутации вернулся на фронт (фото)

Тяжелую травму военный Александр получил на Бахмутском направлении. После ампутации руки долго привыкал к бионическому протезу и в конце концов вернулся на фронт. Дома мужчину ждут жена и пятилетний сын.

Related video

24-летний украинский военный, которому ампутировали руку из-за ранения на Бахмутском направлении, вернулся в ряды Вооруженных сил Украины. Информация об этом появилась на официальной странице Первого медицинского объединения Львова в Фейсбуке в понедельник, 1 мая.

Боец ВСУ по имени Александр — уроженец Киевской области. С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину выполнял боевые задачи в Черниговской области, а позже — на Запорожском и Донецком направлении.

В день, когда получил тяжелую травму, Александр вместе с боевыми товарищами деоккупировал одно из сел в Бахмутском районе.

Пулемет танка, в котором ехали бойцы, заклинило. Чтобы его перезарядить, Александр выбрался из машины. Именно в тот момент в танк попала мина. Мужчина получил множественные ранения: у него были поломаны ребра, пробиты легкие и иссечена рука.

Домедицинскую помощь ему оказали боевые товарищи. Позже мужчина находился под присмотром медиков в Краматорске. Там ему ампутировали руку. После этого Александр перенес еще несколько операций в больницах Днепра и Киева. Позже у него появилась возможность получить бионический протез. С этим видом протеза можно даже восстановить мелкую моторику.

После того как Александр прошел курс реабилитации и научился пользоваться своей "новой рукой", он вернулся в ряды Вооруженных сил Украины. Украинский военный уже исполняет боевые задачи.

Дома мужчину ждут жена и маленький ребенок, который теперь из-за протеза считает отца "Железным человеком" из комиксов.

24-летний военный Александр после ранения научился управлять своим бионическим протезом и уж вернулся в строй Фото: Первое медобъединение Львова

Напомним, в апреле 2023 года в Украине впервые имплантировали протез в кость пациента. Первым пациентом стал ветеран российско-украинской войны. По прогнозам медиков, он сможет ходить уже через шесть месяцев. В проведении операции помогал врач из Австралии.

В марте 2023 также стало известно, что шестилетней украинке Марине, которая потеряла ногу из-за ракетного обстрела российскими военными, поставили протез. В начале мая 2022 года в дом, где находилась маленькая Марина, попал российский снаряд. Врачи из Кривого Рога спасли ребенку жизнь, однако были вынуждены ампутировать ногу выше колена.