"Ожидаем плодотворной коалиции БМП CV90": Резников подытожил разговор с министром обороны Швеции

Алексей Резников надеется на дальнейшую поддержку украинской армии со стороны Швеции в войне против российских захватчиков.

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Министр обороны Украины Алексей Резников и Поль Джонсон, руководитель военного ведомства Швеции, побеседовали о дальнейшем сотрудничестве и поставках БМП CV90. Подробности украинский политик сообщил в Twitter.

Представители правительств провели телефонный разговор. В ходе общения обсудили дальнейшие шаги по усилению возможностей украинской армии.

"С нетерпением ждем плодотворной коалиции БМП CV90", – подчеркнул Резников.

Он поблагодарил шведского коллегу за постоянную и непреклонную поддержку. Руководитель оборонного ведомства отметил, что обсуждались шаги по дальнейшему усилению возможностей украинской армии в войне против российских захватчиков.

Напомним, 1 мая Резников назвал три ключевых условия для начала контрнаступления ВСУ. Первой составляющей успеха на поле боя является накопление достаточного количества необходимой техники и оружия. Вторым фактором считает качественный уровень подготовки личного состава украинской армии. Политик отметил, что каждый военнослужащий должен пройти соответствующую подготовку и знать план на своем уровне. Последнее условие, о котором упомянул Резников, состоит в непрерывном обеспечении и восстановлении всего, что нужно украинским военнослужащим. Речь идет о боеприпасах, амуниции, одежде, топливе и других вещах.

Резников также 1 мая объяснил, почему союзники не спешат передавать Украине истребители F-16. По словам министра, такую авиатехнику, как F-16, понадобится поддерживать в рабочем состоянии, а также комплектовать ракетами и разными бомбами. К тому же понадобится обучать пилотов, что требует больших финансовых затрат. Он считает, что страна все же получит истребители, поскольку страны Запада намерены поддерживать Украину до победного конца, а все, что невозможно сегодня, будет возможно уже завтра.