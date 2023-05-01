РФ изменила тактику ракетных обстрелов, чтобы склонить Украину к переговорам, — Подоляк (видео)

По словам советника руководителя Офиса президента, Кремль пытается таким образом повлиять на Запад. А страны-союзники, мнению Владимира Путина, должны усадит представителей Украины за стол переговоров.

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Российские военные в последнее время изменили тактику ракетных обстрелов. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона в понедельник, 1 мая.

По его словам, попадание ракет в жилые дома — не простая случайность. Сейчас ВС РФ перешли к планомерному обстрелу гражданское населения, а не инфраструктуры, как это было осенью и зимой.

"Абсолютно очевидно, что определенное изменение тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, по многоквартирным зданиям или по местам, где есть много жилья гражданского населения", — сказал советник руководителя ОП.

Подоляк также рассказал, почему именно противник избрал эту тактику.

Во-первых, РФ будет делать все, чтобы Украина пошла неподготовленной в атаку.

Во-вторых, террор мирного населения — это некий сигнал европейским государством. В Кремле нацелены на то, чтобы страны-союзницы надавили на официальный Киев и усадили Владимира Зеленского за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Третья причина кроется в том, что противник опасается украинской системы ПВО. Атакуя Украину ракетами, российские военное пытаются понять, в каком именно участке небо над Украиной не успели закрыть.

Напомним, 29 апреля британская разведка сообщила о том, что РФ изменила тактику ракетных ударов, мирные жители оказались под угрозой. Российская армия стремится уничтожить украинские резервы и военную помощь от союзников, невзирая на сопутствующий ущерб, считает британская разведка.

Кроме того 28 апреля в Донецкой ОВА заявили, что оккупанты изменили тактику захвата Авдеевки. По словам руководителя военной администрации Виталия Барабаша, россияне пытаются обрезать логистику для ВСУ. Для этого им нужно взять под свой контроль населенный пункт Орловка, который они регулярно атакуют.