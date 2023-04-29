РФ изменила тактику ракетных ударов, мирные жители под угрозой — разведка Британии

Российская армия стремится уничтожить украинские резервы и военную помощь от союзников, невзирая на сопутствующий ущерб, считают британские военные.

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Ракетный обстрел 28 апреля показал, что российские войска изменили тактику нанесения ударов по Украине. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщило 29 апреля в новом отчете разведки.

Утром 28 апреля Россия совершила первый массированный запуск крылатых ракет по Украине с начала марта. Силам обороны удалось сбить большую часть ракет, но некоторые из них достигли целей, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

По оценке британских разведчиков, на этот раз россияне запустили намного меньше ракет, чем зимой, и перестали наносить дальнобойные удары. Предполагается, что оккупанты целились не по энергетической инфраструктуре, по резервным подразделениям украинской армии и военным поставкам, которые недавно прибыли в Украину от стран-партнеров. В Великобритании полагают, что россияне используют неэффективные методы наведения ракет и пытаются достичь своих целей, несмотря на сопутствующий ущерб, в том числе гибель мирных жителей.

28 апреля российская ракета попала в жилой дом в Умани. Как сообщили в МВД, в результате погибли как минимум 23 человека, в том числе 5 детей.

В тот же день ракета ВС РФ уничтожила частный дом в Днепре. От взрыва погибли 31-летняя женщина и ее 2-летний ребенок. Кроме того, еще одна ракета попала в ангар и вызвала масштабный пожар.

Писали также, что РФ увеличила количество носителей ракет "Калибр" в Черном море после обстрела до 17. В ОК "Юг" предположили, что российские войска устраивают террор мирного населения, чтобы имитировать боевые успехи.