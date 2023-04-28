"Мирно спали, но не проснулись": появились детали гибели семьи при обстреле Днепра

По словам местного депутата, Екатерины Немченко, российские оккупанты произвели очередной акт террора для того, чтобы запугать население страны. Существует вероятность, что они не контролируют маршрут своих ракет.

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Депутат Днепропетровского областного совета Екатерина Немченко поделилась подробностями смертельной атаки российских оккупантов по городу Днепр, в результате которой погибла целая семья. Об этом она рассказала "24 каналу" 28 апреля.

ВС РФ в ночь на пятницу обстреляли мирные города Украины, что привело к разрушениям и новым смертям среди мирного населения. Попал под прицел и Днепр. Ракета влетела в частный дом, в котором находилась 31-летняя женщина и 2-летний ребенок.

"Люди просто мирно спали в своем доме, но, к сожалению, не проснулись, сейчас подтверждаются личности погибшей женщины и ребенка", — говорит Екатерина Немченко.

В Днепропетровской области, как отмечает депутат, также есть пострадавшие средней тяжести. Было разрушено промышленное предприятие, в результате которого начался пожар на площади более 400 квадратных метров.

На местах происшествий продолжаются спасательные работы.

"Мое мнение, это обычный террор, чтобы запугать людей. Возможно, они сами не знают, куда хотят попасть. Либо у них настолько все не точно летит, либо все же они просто хотят разрушить инфраструктуру и отнять жизнь у обычных мирных людей", — продолжила Екатерина Немченко.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали большой пожар в Днепре и спасли из под завалов женщину. Одна из российских ракет попала в ангар, где хранились строительные материалы, что и спровоцировало пожар.

Также 28 апреля военный эксперт заявил, что оккупанты попали ракетой Х-101 в жилой дом в Умани по двум причинам. Разрушенные здания, как отметил Александр Коваленко, не являются центрами принятия решений или базами НАТО. Одной из предположенных причин прилета ракеты Х-101 является дефективность российского вооружения.