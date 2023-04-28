"Мирно спали, але не прокинулися": з'явилися деталі загибелі сім'ї під час обстрілу Дніпра

За словами місцевої депутатки Катерини Немченко, російські окупанти вчинили черговий акт терору для того, щоб залякати населення країни. Існує можливість, що вони не контролюють маршрут своїх ракет.

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Депутатка Дніпропетровської обласної ради Катерина Немченко поділилася подробицями смертельної атаки російських окупантів по місту Дніпро, внаслідок якої загинула ціла родина. Про це вона розповіла "24 каналу" 28 квітня.

ЗС РФ у ніч на п'ятницю обстріляли мирні міста України, що призвело до руйнувань і нових смертей серед мирного населення. Потрапило під приціл і Дніпро. Ракета влетіла в приватний будинок, у якому була 31-річна жінка та 2-річна дитина.

"Люди просто мирно спали у своєму будинку, але, на жаль, не прокинулися, зараз підтверджуються особи загиблої жінки й дитини", — каже Катерина Немченко.

На Дніпропетровщині, як зазначає депутатка, також є постраждалі середньої тяжкості. Було зруйновано промислове підприємство, внаслідок якого розпочалася пожежа на площі понад 400 квадратних метрів.

На місцях подій продовжуються рятувальні роботи.

"Моя думка, це звичайний терор, щоб залякати людей. Можливо, вони самі не знають, куди хочуть влучити. Або в них настільки все не точно летить, або все ж таки вони просто хочуть зруйнувати інфраструктуру та відібрати життя у звичайних мирних людей", — продовжила Катерина Немченко.

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що співробітники ДСНС ліквідували велику пожежу в Дніпрі та врятували з-під завалів жінку. Одна з російських ракет поцілила в ангар, де зберігалися будівельні матеріали, що й спровокувало пожежу.

Також 28 квітня військовий експерт заявив, що окупанти поцілили ракетою Х-101 у житловий будинок в Умані з двох причин. Зруйновані будинки, як зазначив Олександр Коваленко, не є центрами ухвалення рішень чи базами НАТО. Однією з млждивих причин прильоту ракети Х-101 є дефективність російського озброєння.