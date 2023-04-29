РФ змінила тактику ракетних ударів, мирні жителі під загрозою — розвідка Британії

Російська армія прагне знищити українські резерви та військову допомогу від союзників, незважаючи на побічну шкоду, вважають британські військові.

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Ракетний обстріл 28 квітня показав, що російські війська змінили тактику завдання ударів по Україні. Про це Міністерство оборони Великобританії повідомило 29 квітня новий звіт розвідки.

Вранці 28 квітня Росія здійснила перший масований запуск крилатих ракет по Україні з початку березня. Силам оборони вдалося збити більшу частину ракет, але деякі з них досягли цілей, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів.

За оцінкою британських розвідників, цього разу росіяни запустили набагато менше ракет, ніж узимку, і перестали завдавати далекобійних ударів. Передбачається, що окупанти цілилися не по енергетичній інфраструктурі, резервних підрозділах української армії та військових постачаннях, які нещодавно прибули в Україну від країн-партнерів. У Великій Британії вважають, що росіяни використовують неефективні методи наведення ракет і намагаються досягти своїх цілей, незважаючи на супутні збитки, зокрема загибель мирних жителів.

28 квітня російська ракета влучила в житловий будинок в Умані. Як повідомили в МВС, внаслідок загинули щонайменше 23 особи, зокрема 5 дітей.

У той же день ракета ЗС РФ знищила приватний будинок у Дніпрі. Від вибуху загинули 31-річна жінка та її 2-річна дитина. Крім того, ще одна ракета потрапила в ангар і викликала масштабну пожежу.

Писали також, що РФ збільшила кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі після обстрілу до 17. В ОК "Південь" припустили, що російські війська влаштовують терор мирного населення, щоб імітувати бойові успіхи.