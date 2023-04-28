РФ збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі після обстрілів Умані та Дніпра, — ОК "Південь"

Командування наголошує, що рівень загрози ракетного удару залишається надзвичайно високим, оскільки терор мирного населення – звичайна тактика імітації бойових успіхів Росії.

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У п'ятницю, 28 квітня, вороже угрупування у Чорному морі збільшилося до 17 кораблів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що зараз у Чорному морі знаходиться 17 російських кораблів, які маневрують поблизу півострова Крим та берегів РФ.

"Під час ракетної атаки було збільшено кількість надводних ракетоносіїв до трьох, з максимально можливим залпом "Калібрів" до 24. Також на чергуванні — п'ять великих десантних кораблів", — йдеться у публікації.

У ЗСУ наголошують, що рівень загрози ракетного удару залишається надзвичайно високим.

"Ворог підступний і безпринципний: терор мирного населення — його звичайна тактика імітації бойових успіхів", — зазначають у командуванні.

Масований ракетний удар РФ по Україні 28 квітня – головне

Рано-вранці 28 квітня ЗС РФ здійснила ракетний обстріл території України. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок в Умані, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей, серед яких щонайменше троє дітей. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, однією з причин прильоту ракети Х-101 у багатоповерхівку є дефекти російського озброєння.

Цієї ж ночі окупанти обстріляли житловий будинок, приватне підприємство та будівельну базу у Дніпрі. Внаслідок російської атаки загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, ще троє людей постраждали. За словами голови ОВА Сергія Лисака, було зруйновано приватний будинок, в якому знаходилися жінка і дитина.

На тлі масованих ракетних атак країни-агресора глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 28 квітня, що світ має озброїти Україну літаками F-16 для протидії ударам Росії. Дипломат звернув увагу, що Москва у відповідь на мирні ініціативи завдала ракетних ударів по містах України.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України анонсували відплату ворогові за вбивства цивільних під час масованого ракетного удару 28 квітня. Прикордонники показали снаряди з написом "за Умань" та пообіцяли відплатити російським загарбникам за атаки.

Вранці в офіційному каналі Міністерства оборони РФ оприлюднили пост, де похвалили своїх військових за точність. Цей пост з'явився декількома годинами пізніше за ракетний удар окупантів по багатоповерхівці в Умані.