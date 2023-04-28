РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море после обстрелов Умани и Днепра, — ОК "Юг"

Командование подчеркивает, что уровень угрозы ракетного удара остается чрезвычайно высоким, поскольку террор мирного населения – обыденная тактика имитации боевых успехов России.

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В пятницу, 28 апреля, вражеская группировка в Черном море увеличилась до 17 кораблей. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что сейчас в Черном море находится 17 российских кораблей, которые маневрируют вблизи полуострова Крым и берегов РФ.

"Во время ракетной атаки было увеличено количество надводных ракетоносителей до трех, с максимально возможным залпом "Калибров" до 24. Также на дежурстве – пять больших десантных кораблей", – говорится в публикации.

В ВСУ подчеркивают, что уровень угрозы ракетного удара остается чрезвычайно высоким.

"Враг коварен и беспринципен: террор мирного населения – его обыденная тактика имитации боевых успехов", – отмечают в командовании.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 28 апреля – главное

Рано утром 28 апреля ВС РФ совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани, в результате чего погибли минимум 20 человек, среди которых по меньшей мере трое детей. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, одной из причин прилета ракеты Х-101 в многоэтажку являются дефекты российского вооружения.

В эту же ночь оккупанты обстреляли жилой дом, частное предприятие и строительную базу в Днепре. В результате российской атаки погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, еще три человека пострадали. По словам главы ОВА Сергея Лысака был разрушен частный дом, в котором находились женщина и ребенок.

На фоне массированных ракетных атак страны-агрессора, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 28 апреля, что мир должен вооружить Украину самолетами F-16 для противодействия ударам России. Дипломат обратил внимание, что Москва в ответ на мирные инициативы нанесла ракетные удары по городам Украины.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины анонсировали возмездие врагу за убийства гражданских во время массированного ракетного удара 28 апреля. Пограничники показали снаряды с надписью "за Умань" и пообещали отплатить российским захватчикам за атаки.

Утром в официальном канале Министерства обороны РФ обнародовали пост, в котором похвалили своих военных за точность. Этот пост появился несколькими часами позже ракетного удара оккупантов по многоэтажке в Умани.