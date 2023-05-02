Артиллерия бьет точно: аэроразведка ГПСУ помогает ВСУ уничтожать врага на Луганщине (видео)

Украинский защитник рассказал, что удавалось с помощью беспилотников даже наводить авиацию ВСУ на вражеский вертолет Ка-52, который успешно сбили.

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Бдительность аэроразведки ГПСУ и точность артиллерии позволяет уничтожать российских оккупантов на Сватовском направлении. Видео взаимодействия опубликовали в пресс-службе 2 мая Государственной пограничной службы Украины.

Пограничник под псевдонимом "Админ" рассказал, что его группа занимается аэроразведкой около полугода. За это время бойцы сумели получить немало знаний и навыков, помогая уничтожить вражескую технику.

"Были и танки поражены, самоходные артиллерийские установки поражены", – отметил он.

Украинский защитник рассказал, что удавалось с помощью беспилотников даже наводить авиацию на вражеский вертолет Ка-52. Взаимодействие Воздушными силами ВСУ было успешным, а вертолет россиян уничтожен.

По словам пограничника, взаимодействие на этом направлении происходит с бойцами 92-й отдельной механизированной бригады. Сотрудничество "Админ" назвал очень удачным.

"Получился неплохой симбиоз", – объяснил он.

Артиллеристы также отметили эффективность совместной работы с аэроразведчиками. По их словам наличие большого количества БПЛА позволяет успешно корректировать артиллерийские средства для уничтожения оккупантов.

"Совместной работой удалось уничтожить не один десяток, а может даже сотню оккупантов", — сообщил Юрий Федоренко, командир роты 92-й бригады.

Напомним, 26 апреля пограничники, обороняющие со Stinger небо над Бахмутом, назвали мотивацию защищать город. Боец ГПСУ рассказал, что в гражданской жизни работал за ноутбуком и подавал финансовую отчетность, а теперь сбивает российские воздушные цели. Он подчеркнул, что нет другого выхода, кроме защиты Украины, поскольку враг пришел всех уничтожить.

Также 19 апреля аэроразведчики ВСУ показали Бахмут с высоты птичьего полета. Аэроразведчики продемонстрировали кадры разрушенного населенного пункта, почти полностью покрытого дымовым занавесом, образовавшимся в результате продолжительных обстрелов. На видео можно было увидеть, что ни уцелевшей многоэтажки или предприятия в некогда цветущем городе Донецкой области не зафиксировано.