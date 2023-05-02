В Минобороны анонсировали назначение раненых на другие должности в ВСУ

Вакансий в украинской армии, как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас вынуждены ждать назначения.

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Украинских защитников, которые не могут из-за состояния здоровья выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначаться на другие должности. Соответствующие изменения готовятся к Приказу 402 Минобороны. Об этом 2 мая 2023 года в Telegram сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны.

Она отметила, что вакансий в украинских войсках сейчас в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас вынуждены ждать назначения. Рабочая группа Вооруженных Сил Украины и Минобороны уже работает над конкретными решениями, в частности:

ожидается соответствующее распоряжение Главнокомандующего ВСУ;

также готовятся изменения системного характера к Приказу 402 Минобороны и нормам законодательства.

Новые инициативы должны решить вопросы тех, кто сейчас ждет назначения. По ее словам, стандартная процедура, касающаяся назначения ранения после соответствующего лечения на должность, на которой тот может работать, во время войны стала непростой для боевых командиров.

"Полномасштабная война диктует свои условия", – заявила Маляр.

Замминистра обороны считает, что война усложнила все, что функционировало в украинской армии до большого вторжения россиян, которое произошло в феврале 2022 года. По ее мнению, это вполне понятно, ведь задача номер один – воевать. Кроме того, появились новые вызовы – решения для которых ищут прямо сейчас, поскольку раньше такого опыта просто не существовало.

Что такое Приказ Минобороны 402

Приказ №402 от 14.08.2008 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины регламентирует принятие граждан на военную службу. Его положения определяют уровень их пригодности. Он содержит приложения со списками болезней и состояний здоровья, которые не разрешают выполнять военные обязанности.

Напомним, 13 апреля стало известно, что военно-врачебные комиссии развернут в обычных больницах на время мобилизации в Украине. В ВСУ объяснили, что войска должны получать документацию благодаря реализации электронной системы Минздрава, которая должна упростить прохождение комиссии.