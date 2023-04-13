Военно-врачебные комиссии развернут в обычных больницах на время мобилизации в Украине, – ВСУ

По словам командующей Медицинскими силами Татьяны Остащенко, ВСУ должны получать документацию благодаря электронной системе Минздрава, которая должна упростить прохождение комиссии.

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Для упрощения работы военно-врачебных комиссий (ВЛК) их работу планируется организовать в гражданских медицинских учреждениях во время мобилизации в Украине. Об этом сообщила Татьяна Остащенко, командующая Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины, во время брифинга в Military Media Center.

Она отметила, что коммуникация с Министерством здравоохранения этого вопроса была эффективной. В этом месяце такие ВЛК начали работу. Это поможет улучшить ситуацию по прохождению военнослужащими соответствующей комиссии.

Она рассказала, что представители Национальной службы здоровья также намерены создать механизм введения с 1 мая пакет, предусматривающий оплату работы врачей. Это касается специалистов, которые будут работать в гражданских медицинских учреждениях проведения комиссий в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

По ее словам, в ВСУ должны получать документацию благодаря электронной системе Минздрава для упрощения прохождения ВЛК. Сейчас проводится соответствующая работа с Министерством здравоохранения. Татьяна Остащенко отметила, что в период военного положения военные лечебные заведения часто функционируют в приспособленных помещениях, "поэтому условия ожидания могут быть разными".

Также она одолевала, что вопрос о выделении дополнительных средств для создания безбарьерной среды уже прорабатывается. Реализуется улучшение условий в этих лечебных учреждениях.

Министерство цифровой трансформации в январе заявило, что планируется начало трансформации военно-врачебных комиссий. Это касается автоматизации процессов, а также внедрения электронного документооборота, что уменьшит влияние бюрократии на работу структуры. ВЛК как будто это позволит эффективнее проводить меры по проверке здоровья призывников.