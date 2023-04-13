Військово-лікарські комісії розгорнуть у звичайних лікарнях на час мобілізації в Україні, – ЗСУ

За словами командувачки Медичних сил Тетяни Остащенко, ЗСУ мають отримувати документацію завдяки електронній системі МОЗ, що має спростити проходження комісії.

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Для спрощення роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) їхню роботу планують організувати у цивільних медичних установах під час мобілізації в Україні. Про це повідомила Тетяна Остащенко, командувачка Медичних сил Збройних Сил України, під час брифінгу в Military Media Center.

Вона зазначила, що комунікація з Міністерством охорони здоров’я цього питання приводу була ефективною. Цього місяця такі ВЛК почали роботу. Це допоможе покращити ситуацію щодо проходження військовослужбовцями відповідної комісії.

Вона розповіла, що представники Національної служби здоров’я також мають намір створити механізм введення з 1 травня пакета, який передбачає оплату роботи лікарів. Це стосується фахівців, які працюватимуть у цивільних медичних закладів щодо проведення комісій у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

З її слів, у ЗСУ мають отримувати документацію завдяки електронній системі МОЗ для спрощення проходження ВЛК. Зараз й проводиться відповідна робота з Міністерством охорони здоров’я. Тетяна Остащенко зазначила, що у період воєнного стану військові лікувальні заклади часто функціонують у пристосованих приміщеннях, "тому умови очікування можуть бути різні".

Також вона долала, що питання щодо виділення додаткових коштів для створення безбар’єрного середовища вже опрацьовується. Реалізується покращення умов у цих лікувальних закладах.

Міністерство цифрової трансформації у січні заявило, що планується початок трансформації військово-лікарських комісій. Це стосується автоматизації процесів, а також запровадження електронного документообігу, що зменшить вплив бюрократії на роботу структури. ВЛК наче це дасть змогу ефективніше проводити заходити щодо перевірки здоров'я призовників.