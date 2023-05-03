Россия прекратила наступление по многим направлениям, — аналитик (видео)

Британский военный эксперт Майкл Кларк считает, что ВС РФ могут даже немного отступить от западного берега Днепра, чтобы эти подразделения войска не оказались отрезанными при контрнаступлении ВСУ.

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Российские войска остановили наступление по многим направлениям на время подготовки к новым атакам и принялись окапываться, в особенности на юге, где, очевидно, ожидается наступление Украины.

Об этом сообщил британский военный аналитик Майкл Кларк.

"Они готовятся к новому этапу войны, и немного отступили. Они наступали по всем границам линии фронта, а этом примерно 1000 километров. Они наступали на севере, на юге немного. Но они остановились, за исключением Бахмута — это отдельная история", — пояснил он.

"Юг Запорожской области, территория Запорожской области до границ с Крымом — они определенно ожидают, что украинцы что-то здесь предпримут. Потому что оборона от Запорожья до Мелитополя очень плотная", — сообщил аналитик.

Майкл Кларк считает, что российские войска могут даже несколько отступить от западного берега Днепра, чтобы эти войска не оказались отрезанными, если Силы обороны Украины пойдут напрямик в южном направлении.

"Их активность говорит о том, что они уверены: украинцы будут атаковать на юге. Но украинцы хотят удивить их и нас всех", — добавил он.

Каким будет контрнаступление Украины 2023

Британский эксперт прогнозирует определенные разрушительные удары, отклонения в концентрации войск ВСУ, прежде чем общественность сможет понять, как именно должно разворачиваться контрнаступление Украины в 2023 году.

ВС РФ экономят тяжелый металл

Пока погода не позволяла проводить контрнаступательные действия, Украина накапливала вооружения, российские войска также не пускают в ход всю имеющуюся бронетехнику.

"Думаю, россияне сдерживают некоторую часть своего тяжелого металла, потому что на определенном этапе эта бронетехника им понадобится, когда начнется украинская атака. Украинцы, согласно информации от НАТО, получили 98% всех обещанных вооружений. В этом отношении особенно важны основные боевые танки", — пояснил он.

Техника ВСУ для контрнаступления

По словам Майкла Кларка, Украина располагает таким западным оружием: 230 основных боевых танков Leopard, "которые ВСУ очень хотели", несколько танков Challenger, из других — французские танки AMX-10M, но также есть и около 1550 боевых машин разного типа, бронетранспортеров, БМП и пр.

"Они [боевые машины] должны работать вместе с танками. Танки работают с другими машинами — пехотными, артиллерийскими. Должен быть полный комплект для слаженной работы. И в этом россияне не очень хороши", — пояснил аналитик.

"Украинцы собрали то, что напоминает западную бронебригаду. И 230 танков могут быть волшебным числом. Потому что если у них есть 230 танков, этого достаточно на две бригады, при общем количестве 1550 единиц техники это могут быть мощные боевые подразделения", — сказал Кларк, он также подчеркнул важность должной организации и подготовки всех имеющихся составных элементов.

Для контрнаступления ВСУ нужна хорошая погода

Он также упомянул о том, что украинские силы не могли начать контрнаступление раньше из-за погодных условиях, поскольку если везти танки по размякшей дороге — это верный способ их потерять.

"Нужно вывести на широкий фронт, рассредоточить, чтобы эффект был по широкой площади. Некоторые из имеющихся у Украины танков весят по 70 тон, а по мягкой почве везти 70-тонный танк невозможно. Они должны подождать, пока погода наладится, но она уже меняется. И для всех, кому интересно, когда начнется наступление, — следите за прогнозом погоды", — подвел итог аналитик.

Напомним, что украинские военные получили боеприпасы, произведенные Иране в 2023 году. Как иранские 122-мм снаряды попадают в Украину, до сих пор неизвестно.

Также сообщалось, что США готовятся обнародовать новые оценки по количеству потерь в войне в Украине. Это свыше 360 тысяч человек.