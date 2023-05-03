Украинские военные получили иранские боеприпасы 2023 года производства, – аналитики

Как иранские 122-мм снаряды попадают в Украину до сих пор неизвестно. Ранее это объяснялось рейдами США на контрабандные корабли, перевозившие вооружение из Ирана боевикам на Ближнем Востоке.

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В сети опубликована фотография украинского бойца, который в руках держит иранский боеприпас калибра 122 мм. Однако в этот раз он был изготовлен в 2023 году. Об этом 2 мая сообщили аналитики Ukraine Weapons Tracker.

122-мм осколочно-фугасный боеприпас калибра 122 мм был изготовлен в Иране. Он подходит для гаубиц Д-30 и САУ 2С1 "Гвоздика". О том, что это именно иранское изделие свидетельствует о маркировке боеприпаса. В украинских военных раньше уже замечали боеприпасы из Ирана с деревянными ящиками. У них была такая же маркировка: 122MM D30 HE-TNT LOT X месяц и 202X год.

До этого все иранские боеприпасы в Украине были изготовлены в 2022 году, было, по меньшей мере, 7 таких задокументированных случаев. Ранее появление тегеранских снарядов можно объяснить тем, что США регулярно задерживают корабли, перевозящие боеприпасы для боевиков на Ближнем Востоке. Нынешний источник снабжения неизвестен. В ЕС действует эмбарго на экспорт боеприпасов из Ирана, однако такая же санкция от ООН была отменена в 2020 году.

Напомним, 23 марта аналитики сообщили, что в Украине появились иранские авиаракеты Fadak 2, которые используются на Ми-17В5.

14 января у бойцов ВСУ появились иранские ракеты для РСЗО "Град", изготовленные в 2022 году.