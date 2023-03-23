"Запускают с вертолетов": у ВСУ появились иранские авиаракеты Fadak 2, — аналитики (фото)

Снаряды сделаны в Иране в 2022 году, их применяют с "афганским" вертолетом Ми-17В5. Ракеты могли оказаться в Украине через страны-посредники.

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Вооруженные силы Украины применяют против российских захватчиков неуправляемые авиационные ракеты из Ирана калибра 80-мм. Об этом сообщили 23 марта в Twitter военные аналитики Ukraine Weapons Tracker (UWT).

"Еще одна запись в списке иранских боеприпасов, используемых украинскими войсками — на этот раз ВВС. На снимках видно, что иранские ракеты S-8OF HE-FRAG, известные как Fadak 2, готовятся к использованию с бывшим афганским вертолетом Ми-17В5", — отметили эксперты.

Ракеты "Fadak 2" были изготовлены в 2022 году

Одна из фотографий иллюстрируют процесс снаряжения этими ракетами пусковой установки Б-8В20 на вертолете Ми-17В5, которые США передали украинским военным в одном из пакетов помощи.

Ракеты "Fadak 2", по сведениям организации, были изготовлены в 2022 году, что указывает на недавние поставки неизвестными партиями.

"Важно отметить, что ракеты явно не были перехвачены на пути к хуситам или другим поддерживаемым Ираном негосударственным милитарным группировкам, указанные организации используют самолеты крайне ограниченно", — заметила команда UWT.

Ракеты Fadak 2 весят 11,4 кг, из них 3,8 кг приходится на боевую часть. Дальность поражения целей от 1300 до 4000 метров, снаряды предназначены для поражения живой силы и легкобронированной техники.

Дальность поражения целей Fadak 2 – до 4 километров

Иранские боеприпасы на вооружении у ВСУ

Отметим, что это не первый случай использования украинскими военными иранского оружия. В начале марта UWT отмечала использование ВСУ минометов HM-16 и 120-мм фугасных артиллерийских мин иранского производства.

А 24 февраля этого года у ВСУ обнаружили иранские 125-мм боеприпасы OF19. В UWT утверждали, что они подходят практически к любому украинскому танку.

В январе текущего года украинские бойцы получали 122-мм осколочно-фугасные снаряды для РСЗО. Их изготовили в Иране в прошлом году, а страну-производитель определили по черной маркировке на конце ракеты и по взрывателю DM111.

По сведениям "Милитарного", иранские минометы и мины могли оказаться в Украине через страны-посредники. Также США могли направить иранское оружие, которое перехватили в ходе контрабанды из Ирана в Йемен.

Американская газета The Wall Street Journal 14 февраля писала о возможности поставок Киеву партий конфискованного иранского оружия — более 5 тыс. автоматов, 1,6 млн патронов, противотанковых ракетах и более 7 тыс. взрывателей.

Напомним, что военное руководство РФ, по данным канала СNN, передавало Тегерану часть захваченного в Украине западного вооружения. Ирану были интересны противотанковые комплексы Javelin.

Командующий Военно-воздушными силами Ирана Хамид Вахеди 8 февраля говорил о значительном увеличении мощности иранских дронов.