"Запускають із гелікоптерів": у ЗСУ з'явилися іранські авіаракети Fadak 2, — аналітики (фото)

Снаряди зроблені в Ірані у 2022 році, їх застосовують із "афганським" вертольотом Мі-17В5. Ракети могли опинитися в Україні через країни-посередники.

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Збройні сили України застосовують проти російських загарбників некеровані авіаційні ракети з Ірану калібру 80 мм. Про це повідомили 23 березня у Twitter військові аналітики Ukraine Weapons Tracker (UWT).

"Ще один запис у списку іранських боєприпасів, які використовуються українськими військами, — цього разу ВПС. На знімках видно, що іранські ракети S-8OF HE-FRAG, відомі як Fadak 2, готуються до використання з колишнім афганським вертольотом Мі-17В5", — зазначили експерти.

Ракети Fadak 2 були виготовлені у 2022 році

Одна з фотографій ілюструє процес спорядження цими ракетами пускової установки Б-8В20 на гелікоптері Мі-17В5, які США передали українським військовим в одному з пакетів допомоги.

Ракети Fadak 2, за даними організації, були виготовлені у 2022 році, що вказує на нещодавні постачання невідомими партіями.

"Важливо зазначити, що ракети явно не були перехоплені на шляху до хуситів або інших недержавних мілітарних угрупувань, що підтримуються Іраном, зазначені організації використовують літаки вкрай обмежено", — зауважила команда UWT.

Ракети Fadak 2 важать 11,4 кг, із них 3,8 кг припадає на бойову частину. Дальність ураження цілей від 1300 до 4000 метрів, снаряди призначені для ураження живої сили та легкоброньованої техніки.

Дальність ураження цілей Fadak 2 — до 4 кілометрів

Іранські боєприпаси на озброєнні в ЗСУ

Зазначимо, що це не перший випадок використання українськими військовими іранської зброї. На початку березня UWT відзначала використання ЗСУ мінометів HM-16 і 120-мм фугасних артилерійських мін іранського виробництва.

А 24 лютого цього року в ЗСУ виявили іранські 125-мм боєприпаси OF19. В UWT стверджували, що вони підходять практично до будь-якого українського танка.

У січні поточного року українські бійці отримували 122-мм осколково-фугасні снаряди для РСЗВ. Їх виготовили в Ірані минулого року, а країну-виробника визначили за чорним маркуванням на кінці ракети й за підривником DM111.

За даними "Мілітарного", іранські міномети й міни могли опинитися в Україні через країни-посередники. Також США могли направити іранську зброю, яку перехопили під час контрабанди з Ірану до Ємену.

Американська газета The Wall Street Journal 14 лютого писала про можливість постачання Києву партій конфіскованої іранської зброї — понад 5 тис. автоматів, 1,6 млн набоїв, протитанкових ракет і понад 7 тис. підривників.

Нагадаємо, що військове керівництво РФ, за даними каналу СNN, передавало Тегерану частину захопленого в Україні західного озброєння. Ірану були цікаві протитанкові комплекси Javelin.

Командувач Військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахеді 8 лютого говорив про значне збільшення потужності іранських дронів.