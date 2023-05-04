Документы ошибаются: Вооруженные силы Украины сильнее, чем может показаться, — Блинкен

По словам Государственного секретаря США, у Белого дома есть уверенность в том, что будущее контрнаступление ВСУ обернется успехом. Западные страны предоставили Украине огромное количество оружия, а также обучили военных им пользоваться.

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Вооруженные силы Украины находятся в куда лучшем состоянии, чем может показаться. Так, утекшие в сеть секретные документы Пентагона не отражают реальной ситуации. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что у Белого дома есть уверенность в том, что будущее контрнаступление ВСУ обернется успехом и Украина сможет вернуть себе под контроль оккупированные Россией территории. Хотя отметил, что у Сил обороны, конечно же, есть проблемы. Те документы, в которых говорилось о проблемах ВСУ с обеспечением и размещением – не отражают ситуации на данный момент.

"То, где Украина могла быть месяц назад, два месяца назад, три месяца назад, не то, где она сейчас находится с точки зрения ее способности, например, вести контрнаступление и справляться с продолжающейся российской агрессией", — сказал Блинкен.

Также госсекретарь США сказал, что западные страны предоставили Украине огромное количество оружия, а также обучили военных им пользоваться.

"Россия стремилась стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, включить ее в состав своих территорий. Это не удалось", — сказал он.

Блинкен отметил, что для президента РФ Владимира Путина война с Украиной уже оказалась провальной.

"Украина должна принять важные решения о том, куда именно она собирается идти, как далеко она может зайти и как она хочет этого добиться. Но мы полны решимости продолжать поддержку", — сказал американский политик.

Блинкен сказал, что говорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой об утечках секретных документов Пентагона после того. В этом разговоре он сообщил, что Соединенные Штаты "очень сожалеют о несанкционированном раскрытии этих документов" и арестовали лицо, предположительно ответственное за это.

Блинкен сказал, что Украина и другие страны извлекают выгоду из "экстраординарной информации". К примеру, большая часть радиотехнической разведки Украины основана на широкомасштабных американских программах электронного наблюдения

Кроме того, как сообщается, Блинкен похвалил состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Китая Си Цзиньпином.

Напомним, что Зеленский откровенно высказался об утечке секретных документов Пентагона. По словам президента Украины, Белый дом не связывался с ним по поводу утекших в сеть документов. Обо всем он узнал из новостей.

Кроме того, по словам журналистов WP, большое число смертей солдат РФ в Украине говорит о том, что скоро будет еще большая бойня. По словам аналитика Роба Ли, российские войска понесли значительные потери во время зимнего наступления. Он указал на то, насколько хорошо укреплены оборонительные позиции Украины.