Китай отреагировал на "атаку дронов" на Кремль: хочет сыграть конструктивную роль

В МИД Китая отметили, что отправят своего представителя в Украину, как и планировалось ранее. Войну с Россией Китай продолжает называть "украинским кризисом".

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На фоне сообщений об атаке беспилотников на Кремль, в котором Россия обвинила Киев, Пекин призвал обе стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации. Об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, которое цитирует RTHK.

"Позиция Китая касательно "украинского кризиса" является последовательной и четкой, все стороны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию", – сказала чиновница.

На вопрос, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину, дипломат ответила, что "информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны опубликуют своевременно".

"Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического разрешения "украинского кризиса", – добавила она.

Россия обвинила Киев в "атаке дронов" на Кремль

3 мая в Кремле сообщили, что Украина ночью попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Аппараты были выведены из строя. Никто не пострадал.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", – говорится в заявлении.

Отдельно было отмечено, что российская сторона оставляет за собой право применить ответные меры. Произойдет это якобы "там и тогда, где и когда сочтет нужным", заявили представители Путина.

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпинем состоялся 26 апреля. Пекин и Киев обменялись мнениями о том, как в будущем должны развиваться китайско-украинские отношения. В частности, речь шла о войне в Украине, которую в Китае принято называть "кризисом".

Си Цзиньпин после разговора заявил, что взаимное уважение суверенитета является основой китайско-украинских отношений и обе стороны должны будут придерживаться долгосрочной перспективы и плана развития отношений.

"Независимо от того, как меняется международная обстановка, Китай готов работать с украинской стороной для продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами", — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, 2 мая посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США хотят, чтобы Поднебесная повлияла на решение Москвы об окончании войны в Украине. По мнению американского дипломата, КНР должна оказать давление на Кремль для вывода войск с территории Украины и прекращения обстрелов украинских городов.

В этот же день Главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко высказала свое мнение о том, почему Китай впервые поддержал резолюцию ООН, в которой Россия названа агрессором. По ее словам, Китай не предал и не "кинул Россию в ООН".