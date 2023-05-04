"Делаем максимум": Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ (видео)

Отдельно глава государства заинтриговал, заявив, что Киев ожидает "кое-что" от союзников.

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь раскрыл некоторые подробности будущего контрнаступления ВСУ. Киев ожидает "кое-что" от западных партнеров. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Нидерландах 4 мая.

По его словам, Украина верит в то, что будущее контрнаступление будет успешным, а пока что к нему продолжается подготовка. Отдельно ожидаются некоторые вещи касаемо поддержки от союзников.

"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Это очень важно. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и наше общество. Мы действительно готовимся к контрнаступлению и мы не думаем о том, что у нас может не быть успеха. У меня есть единственная цель. Я уверен, что результата мы достигнем. Я не могу сказать, что 100-процентный успех гарантирован, потому что никто этого не знает", — говорит Владимир Зеленский.

При этом, отдельно президент подчеркнул, что не совсем уместно говорить о каких-то успехах, когда теряешь людей.

Даже если Украина получает в определенных сферах значительный успех и победы, нельзя забывать о том, какой ценой творится история. В любом случае есть потери, которые крайне болезненны для нас.

"В любом случае мы пойдем вперед. Мы ожидаем кое-что от наших партнеров", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 4 мая Владимир Зеленский выступил с речью в Гааге. Там он рассказал о преступлениях, которые ежедневно совершают в Украине российские оккупанты. Это является причиной для того, чтобы повторить опыт Нюрнбергского процесса.