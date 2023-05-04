"Робимо максимум": Зеленський заявив, що вірить в успіх контрнаступу ЗСУ (відео)

Окремо глава держави заінтригував, заявивши, що Київ очікує "дещо" від союзників.

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Президент України Володимир Зеленський знову розкрив деякі подробиці майбутнього контрнаступу ЗСУ. Київ очікує "дещо" від західних партнерів. Про це він розповів під час пресконференції у Нідерландах 4 травня.

За його словами, Україна вірить у те, що майбутній контрнаступ буде успішним, а поки що до нього триває підготовка. Окремо очікуються деякі сюрпризи щодо підтримки від союзників.

"Ми віримо в успіх нашого контрнаступу. Це дуже важливо. Ми робимо максимум. Не тільки наші військові, а й наше суспільство. Ми справді готуємося до контрнаступу і ми не думаємо про те, що у нас може не бути успіху. У мене є єдина ціль. Я впевнений, що результату ми досягнемо. Я не можу сказати, що 100-відсотковий успіх гарантований, бо ніхто цього не знає", — каже Володимир Зеленський.

При цьому окремо президент підкреслив, що не зовсім доречно говорити про якісь успіхи, коли втрачаєш людей.

Навіть якщо Україна здобуває у певних сферах значний успіх та перемоги, не можна забувати про те, якою ціною твориться історія. У будь-якому випадку є втрати, які вкрай болючі для нас.

"У будь-якому разі ми підемо вперед. Ми очікуємо дещо від наших партнерів", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський виступив із промовою в Гаазі. Там він розповів про злочини, які щодня скоюють в Україні російські окупанти. Це є причиною для того, щоб повторити досвід Нюрнберзького процесу.