"Маловероятно": разведка США оценила вероятность ядерного удара со стороны РФ

Аврил Хейнс призвала Москву проявить сдержанность, даже несмотря на тяжелые потери, понесенные РФ в войне против Украины.

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В четверг, 4 мая, глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Россия скорее всего не станет применять ядерное оружие, пишет Reuters.

"Это очень маловероятно, такова наша текущая оценка", — сказала Аврил Хейнс, выступая перед сенатским комитетом по вооруженным силам.

Кроме того, глава американской разведки призвала Москву проявить сдержанность, даже несмотря на тяжелые потери, которые Российская Федерация понесла в войне против Украины.

Агрессивные заявления России

4 мая бывший глава "Роскосмоса", советник по технической части ВС РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия имеет полное право на применение тактического ядерного оружия (ТЯО) для отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины в соответствии со своей военной доктриной.

"Наилучшим методом для разрушения наступления будет применение ТЯО с понятными последствиями. Другого варианта нет", – написал он.

3 мая после ночной атаки дронов на Кремль, в которой Москва обвинила Украину, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин потребовал применения оружия, способного остановить украинцев.

"Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, способного остановить и уничтожить киевский террористический режим", — написал Володин.

Напомним, 4 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об эскалации "конфликта" после якобы украинской атаки на Кремль.

В официальном заявлении Кремля, опубликованном 3 мая, в котором Украину обвинили в совершении теракта и прямом покушении на жизнь Владимира Путина, отмечалось, что российская сторона оставляет за собой право применить ответные меры. Произойдет это якобы "там и тогда, где и когда посчитает нужным".