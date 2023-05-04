"Малоймовірно": розвідка США оцінила ймовірність ядерного удару з боку РФ

Авріл Хейнс закликала Москву проявити стриманість, навіть попри тяжкі втрати, завдані РФ у війні проти України.

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У четвер, 4 травня, голова Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що Росія радше за все не застосовуватиме ядерну зброю, пише Reuters.

"Це дуже малоймовірно, така наша поточна оцінка", — сказала Авріл Хейнс, виступаючи перед сенатським комітетом збройних сил.

Крім того, голова американської розвідки закликала Москву виявити стриманість, навіть попри тяжкі втрати, які Російська Федерація зазнала у війні проти України.

Агресивні заяви Росії

4 травня колишній голова "Роскосмосу", радник з технічної частини ЗС РФ Дмитро Рогозін заявив, що Росія має повне право на застосування тактичної ядерної зброї (ТЯО) для відсічі контрнаступу Збройних сил України відповідно до своєї військової доктрини.

"Найкращим методом для руйнування наступу буде застосування ТЯО зі зрозумілими наслідками. Іншого варіанту немає", — написав він.

3 травня після нічної атаки дронів на Кремль, в якій Москва звинуватила Україну, голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін зажадав застосування зброї, здатної зупинити українців.

"Жодних переговорів з режимом Зеленського бути не може. Вимагатимемо застосування зброї, здатної зупинити та знищити київський терористичний режим", — написав Володін.

Нагадаємо, 4 травня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв попередив верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля про ескалацію "конфлікту" після нібито української атаки на Кремль.

В офіційній заяві Кремля, опублікованій 3 травня, в якій Україну звинуватили в скоєнні теракту і прямому замаху на життя Володимира Путіна, зазначалося, що російська сторона залишає за собою право застосувати заходи у відповідь. Відбудеться це нібито "там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".