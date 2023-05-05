Сгорело несколько магазинов: СМИ показали последствия падения БПЛА в Киеве (фото)

По словам журналистов, в момент падения воздушного объекта в Соломенском районе внутри зданий никого не было, поэтому жертв среди гражданских удалось избежать.

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В сети появились кадры последствий падения обломков сбитого над Киевом БПЛА. В результате пожара были разрушены некоторые магазины, но никто не пострадал. Фоторепортаж был опубликован изданием Obozrevatel 5 мая.

Дело в том, что вечером 4 мая в Киеве вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги и причиной стал воздушный объект в небе. Украинским силам ПВО удалось его ликвидировать и обломки сбитого БПЛА упали в Соломенском районе.

В результате это привело к пожару в одном из торговых центров. Огонь уничтожил ряд магазинов одежды, а также ювелирный.

Место инцидента отгородили специальной лентой, чтобы никто не приближался слишком близко и не заходил во внутрь.

Как отмечают местные жители, на первом этаже здания начали гореть магазины с одеждой, посудой, украшениями и всем, что было поблизости. При этом, жертв среди сотрудников или посетителей не было.

Сотрудники коммунальных служб начали убирать мусор и стекло, однако сколько времени понадобится на полную ликвидацию последствий — неизвестно.

В Киеве показали последствия крушения БПЛА Фото: obozrevatel В Киеве показали последствия крушения БПЛА Фото: obozrevatel В Киеве показали последствия крушения БПЛА Фото: obozrevatel В Киеве показали последствия крушения БПЛА Фото: obozrevatel В Киеве показали последствия крушения БПЛА Фото: obozrevatel В Киеве показали последствия крушения БПЛА Фото: obozrevatel

БПЛА над Киевом: что известно

В четверг, 4 мая украинским силам ПВО удалось сбить в небе неизвестный объект. На место крушения сразу прибыли сотрудники ГСЧС, которые начали справляться с последствиями.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил:

"Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит. Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует. Информация уточняется".

Напомним, 4 мая Воздушные силы ВСУ заявили, что в небе над Киевом сбили БПЛА "Байрактар". По словам военных, беспилотник утратил управление. Поэтому, дабы не подвергать опасности жителей столицы, его решили сбить при помощи мобильных огневых групп.