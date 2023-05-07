Кадыров и Пригожин могут обвинить Минобороны РФ в неудачах в Бахмуте, — ISW

Аналитики убеждены, что "повар Путина" постарается сохранить лицо в случае утраты Бахмута и не захочет повторить "украденный успех Вагнера" в Соледаре, когда Минобороны РФ присвоило себе его "заслуги".

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Глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин могут создать условия, при которых регулярные российские войска, как и Минобороны РФ можно будет считать неэффективными и обвинить в неудачах в районе Бахмута. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны от 6 мая.

Американские аналитики отметили, что в решении главы ЧВК "Вагнер" о передаче ответственности за ситуацию в Бахмуте на своих коллег в силовых структурах, намеренно не говорится ни слова о действующих на северном и южном флангах "Вагнера" вокруг Бахмута воздушно-десантных войсках РФ.

По мнению исследователей, такое решение отражает недоверие Пригожина к российскому командованию, отделяет его позицию и позволяет не утратить лицо, в случае, если силы "Вагнера" не справятся с задачей по захвату города. Также Пригожин не хочет повторения ситуации с захватом Соледара, когда Минобороны России, по его словам, присвоило все его достижения себе.

В свою очередь глава Чечни может извлечь свою выгоду, если будет причастен к участию и успеху в такой громкой операции, опираясь на популярность Пригожина.

Переход от "Вагнера" к "Ахмату" может создать все условия для обвинения Минобороны РФ в потенциальных будущих неудачах, если подразделения Кадырова столкнутся с теми же трудностями.

Однако, с другой стороны аналитики ISW отмечают, что без поддержки союзников из Минобороны РФ, Кадыров и Пригожин вряд ли смогут осуществить захват Бахмута, что в свою очередь могут высказать в силовом ведомстве России.

Напомним, 5 мая глава ЧВК "Вагнер" Пригожин записал видео, в котором показал трупы своих наемников, а также резко высказался в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова. По его словам, нехватка боеприпасов у его наемников достигает 70%, из-за чего ЧВК несет колоссальные потери среди личного состава.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить воевать в Бахмуте вместо "вагнеровцев" бойцов отряда "Ахмат".