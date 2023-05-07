Кадиров і Пригожин можуть звинуватити Міноборони РФ у невдачах у Бахмуті, — ISW

Аналітики переконані, що "кухар Путіна" намагатиметься зберегти обличчя у разі втрати Бахмута і не захоче повторити "вкрадений успіх Вагнера" в Соледарі, коли Міноборони РФ привласнило собі його "заслуги".

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Голова Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин можуть створити умови, за яких регулярні російські війська, як і Міноборони РФ, можна буде вважати неефективними і звинуватити в невдачах в районі Бахмута. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни від 6 травня.

Американські аналітики зазначили, що у рішенні голови ПВК "Вагнер" про передачу відповідальності за ситуацію в Бахмуті на своїх колег у силових структурах, навмисно не йдеться ні слова про діючі на північному і південному флангах "Вагнера" навколо Бахмуту повітряно-десантні війська РФ.

На думку дослідників, таке рішення відображає недовіру Пригожина до російського командування, відокремлює його позицію і дозволяє не втратити обличчя, якщо сили "Вагнера" не впораються із завданням по захопленню міста. Також Пригожин не хоче повторення ситуації із захопленням Соледара, коли Міноборони Росії, за його словами, привласнило всі його досягнення собі.

Зі свого боку, голова Чечні може отримати свою вигоду, якщо буде причетний до участі та успіху в такій гучній операції, спираючись на популярність Пригожина.

Перехід від "Вагнера" до "Ахмата" може створити всі умови для звинувачення Міноборони РФ у потенційних майбутніх невдачах, якщо підрозділи Кадирова зіткнуться з тими самими труднощами.

Проте, з іншого боку, аналітики ISW зазначають, що без підтримки союзників з Міноборони РФ, Кадиров і Пригожин навряд чи зможуть здійснити захоплення Бахмута, що, зі свого боку, можуть висловити в силовому відомстві Росії.

Нагадаємо, 5 травня голова ПВК "Вагнер" Пригожин записав відео, в якому показав трупи своїх найманців, а також різко висловився на адресу міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова. За його словами, недостача боєприпасів у його найманців сягає 70%, через що ПВК зазнає колосальних втрат серед особового складу.

Того ж дня голова Чечні Рамзан Кадиров запропонував направити воювати в Бахмуті замість "вагнерівців" бійців загону "Ахмат".