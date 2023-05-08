"Ракетный блицкриг России потерпел фиаско": в ГУР прокомментировали обстрелы Украины

По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, Россия пытается сорвать запланированное контрнаступление ВСУ, но из-за некачественных разведданных бьет вместо казарм по жилым домам. Впрочем, есть доказанные случаи, когда ракеты запускали по гражданским объектам, зная, что погибнут люди.

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Россия в ходе массовых ракетных атак хотела уничтожить энергетическую инфраструктуру и посеять панику среду населения Украины, однако потерпела полное фиаско и теперь запасы высокоточного оружия РФ на исходе. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью информационному агентству "РБК-Україна", опубликованном в понедельник, 8 мая.

"Первые волны, когда мы говорим о зимнем периоде обстрелов — это была попытка уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, погрузить Украину в темноту, посеять панику и таким образом заставить к капитуляции и принятию условий агрессора. Этого не получилось. Ракетный блицкриг, как и начальная операция взять Киев с 24 февраля, потерпели фиаско", — заявил Юсов.

Как отметил представитель военной разведки, Вооруженные силы РФ в значительной степени израсходовали свои запасы высокоточных ракет. При этом у россиян нет возможности их быстро возобновить. Поэтому сейчас ракетные атаки РФ направлены на то, чтобы осложнить запланированные наступательные действия Украины.

"То есть целями являются логистика, пути снабжения, техника, живая сила", — подчеркнул Юсов.

По его словам, даже это плохо удается россиянам, в результате чего страдает гражданское население.

"Но учитывая устаревшие данные, недостаток разведданных, учитывая наличие несовременного и невысокоточного вооружения, мы видим, что фактически идут удары по гражданским объектам и страдают не военные, а мирные граждане", — добавил Юсов.

Представитель ГУР подчеркивает, что не все удары россиян по гражданским объектам инфраструктуры происходят в следствии недостатка точных сведений. Некоторые из таковых Россия совершает намеренно.

"Есть доказанные факты, когда намеренно били именно по гражданским объектам, понимая, что там будут потери среди гражданского населения. Последний удар по Умани — именно из этой серии", — отметил Андрей Юсов.

Напомним, в ночь на 8 мая ВС РФ атаковали украинские города с использованием крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе Shahed. По данным ОК "Юг", россияне запустили ракеты Х-22 по складу в Одесской области и побережью Черного моря. В Шевченковском и Святошинском районах столицы возникли пожары в результате падения обломков БПЛА.

После ночной атаки БПЛА, спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил о найденном обломке одного из беспилотников в международном аэропорту "Жуляны".

Также напомним, 8 мая мэр Киева Виталий Кличко посетил места падения обломков сбитых украинской ПВО иранских дронов-камикадзе Shahed. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили все 36 беспилотников, которые запустили по столице.