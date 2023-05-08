"Ракетний бліцкриг Росії зазнав фіаско": у ГУР прокоментували обстріл України

За словами представника української військової розвідки Андрія Юсова, Росія намагається зірвати запланований контрнаступ ЗСУ, але через неякісні розвіддані б'є замість казарм по житлових будинках. Втім, є доведені випадки, коли ракети запускали по цивільних об'єктах, знаючи, що загинуть люди.

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Росія під час масованих ракетних атак хотіла знищити енергетичну інфраструктуру та посіяти паніку серед населення України, проте зазнала повного фіаско і тепер запаси високоточної зброї РФ закінчуються. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю інформаційному агентству РБК-Україна, опублікованому в понеділок, 8 травня.

"Перші хвилі, коли ми говоримо про зимовий період обстрілів — це була спроба знищити українську енергетичну інфраструктуру, занурити Україну в темряву, посіяти паніку і таким чином змусити до капітуляції та прийняття умов агресора. Цього не вийшло. Ракетний бліцкриг, як і початкова операція взяти Київ із 24 лютого, зазнали фіаско", — заявив Юсов.

Як зазначив представник військової розвідки, Збройні сили РФ значною мірою витратили свої запаси високоточних ракет. Проте росіяни не мають можливості їх швидко відновити. Тому зараз ракетні атаки РФ спрямовані на ускладнення запланованих наступальних дій України.

"Тобто цілями є логістика, шляхи постачання, техніка, жива сила", — наголосив Юсов.

За його словами, навіть це погано вдається росіянам, внаслідок чого страждає громадянське населення.

"Але з огляду на застарілі дані, брак розвідданих, з огляду на наявність несучасного та не високоточного озброєння, ми бачимо, що фактично йдуть удари по цивільних об'єктах і страждають не військові, а мирні громадяни", — додав Юсов.

Представник ГУР підкреслює, що не всі удари росіян по цивільних об'єктах інфраструктури відбуваються через брак точних відомостей. Деякі з таких Росія робить навмисно.

"Є доведені факти, коли навмисно били саме по цивільних об'єктах, розуміючи, що там будуть втрати серед цивільного населення. Останній удар по Умані — саме з цієї серії", — зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо, в ніч на 8 травня ЗС РФ атакували українські міста з використанням крилатих ракет та ударних дронів-камікадзе Shahed. За даними ОК "Південь", росіяни запустили ракети Х-22 за складом на Одещині та узбережжям Чорного моря. У Шевченківському та Святошинському районах столиці виникли пожежі внаслідок падіння уламків БПЛА.

Після нічної атаки БПЛА, речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив про знайдений уламок одного з безпілотників у міжнародному аеропорту "Жуляни".

Також нагадаємо, 8 травня мер Києва Віталій Кличко відвідав місця падіння уламків збитих українською ППО іранських дронів-камікадзе Shahed. За його словами, сили протиповітряної оборони знищили усі 36 безпілотників, які запустили у бік столиці.