"Чудом выжил": киевлянин рассказал, как спасся во время ночной атаки дронов (фото)

По словам киевлянина, в квартиру которого во время обстрела залетел обломок дрона, в помещении разрушило стену и в клочья разорвало мебель.

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В ночь на 8 мая, во время российской атаки беспилотников на Киев пострадали несколько квартир в Святошинском районе. Владелец жилья, которое больше всего было разрушено, рассказал журналистам ТСН, как ему удалось выжить.

Мужчина не захотел раскрывать свое имя. Он рассказал изданию, что обломок БПЛА прилетел в зал его квартиры. После взрыва в доме исчезло электричество.

"Взрыв мощный, исчез свет, понял, что разрушен зал, услышал запах гари. Мы с женой были в другой комнате, к счастью. Мебель разорвало в клочья, стены нет", – поделился подробностями собеседник.

Он добавил, что скрыл от родителей, что их квартира пострадала во время атаки дронов. Киевлянин переживает за их здоровье и опасается, что они могут тяжело воспринять эту новость.

Другой житель этого дома Владимир рассказал, что волна взрыва от падения обломков беспилотника была настолько мощной, что его отбросило в другую комнату.

Теперь мужчина считает 8 мая своим вторым днем рождения. Он отметил, что в момент взрыва находился в коридоре.

"Это мой второй день рождения, после того, как меня забросило в комнату второй взрывной волной", – поделился Владимир.

Мужчина сейчас проживает в квартире один – его жена и ребенок выехали за границу.

Подробности ночной атаки БПЛА на Киев

По данным ВВС ВСУ, в ночь на 8 мая силы ПВО уничтожили все 35 иранских дронов Shahed-136/131, которые россияне запустили по Киеву с аэродрома в поселке Сеща Брянской области.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), после уничтожения вражеских беспилотников их обломки упали на здания и машины, несколько человек получили травмы.

Так, в Святошинском районе столицы по предварительной информации, повреждены семь автомобилей, еще один сгорел. Обломки БПЛА упали на жилой дом, повредив окна и фасад. Кроме того, обломки упали и на проезжую часть. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, им предоставили медпомощь.

В Соломенском районе Киева обломки повредили 5-тонный резервуар с дизельным топливом, что привело к его утечке без последующего возгорания. На стоянке повреждено 15 грузовых автомобилей и 5 легковушек. Кроме того, обломки повредили газовую трубу высокого давления с последующим горением газового факела. Пожар удалось ликвидировать.

Напомним, ранее, 8 мая, Фокус собрал подробности ночной атаки на Украину. Сообщалось, что ВС РФ запустили ракеты X-22 по Одесской области. В результате попадания в крупный склад возник масштабный пожар.

А 7 мая глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что в небе над Киевом силы противовоздушной обороны сбили российский разведывательный беспилотник. По предварительной информации, в результате падения БПЛА жертв и разрушений нет.