Глава "ДНР" Пушилин определил "указом" трижды в год называть Донецк Сталино, – СМИ

Российские оккупанты годами не могут переименовать Донецк в честь коммунистического вождя Иосифа Сталина.

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Руководитель российской террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", согласно которому три дня в году Донецк будет именоваться Сталино. Об этом 8 мая начали писать местные паблики и СМИ. Впрочем, как выяснилось, документ подписан еще в 2020 году.

Соответственно тексту "указа", отмечалось, что в определенный период времени крупнейший город Донецкой области снова будут называть древним коммунистическим названием. Выполнение инициативы оккупантов из РФ по переименованию должно приходиться на следующие даты: 9 мая, 22 июня и 8 сентября.

"указ" руководителя "ДНР" Фото: Новое издание/Telegram

"указ" руководителя "ДНР" Фото: Новое издание/Telegram

Переименование Донецка и его названия

Сталино – вымышленное название представителями коммунистического режима города Юзивка. К 1917 году населенный пункт назвали Александровкой. В период с 1917 по 1924 и 1941-1943 годы его знали именно как Юзивка. Впоследствии, когда большевики оккупировали эти территории, они решили назвать город в честь вождя Иосифа Сталина – в 1924–1941 и 1943–1961 годах. Название Донецк город получил в 1961 году. В 1970 году ЮНЕСКО решили его признать как наиболее озелененным высокоиндустриальным городом мира. Тогда Донецк называли "городом миллиона роз".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 2 апреля сообщил подробности предстоящей деоккупации Крыма. Он объявил 12 соответствующих шагов. Среди предложений прозвучали варианты демонтажа Крымского моста и переименования Севастополя в "Объект № 6". Такое решение могут в перспективе рассмотреть и принять депутаты Верховной Рады. Пока неизвестно, насколько реальна инициатива.

Также 12 марта министр культуры Александр Ткаченко поддержал идею переименовать Российскую Федерацию в "Московию". Он пояснил, что решение называть РФ "Московией" в официальных документах имеет историческое значение и обоснование, поскольку название "Россия" появилось в годы правления Петра I. Таким образом, в Москве стремились забрать историю Руси-Украины, Киева и воплотить план для всей империи. Министр считает, что нужны активные дискуссии и консультации по этому вопросу с украинскими специалистами.