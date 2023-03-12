"Будем говорить с экспертами": министр культуры поддержал идею переименовать РФ в "Московию"

По словам Александра Ткаченко, когда Петр I переименовывал Московию в Россию, ставилась цель забрать у Руси-Украины и Киева историю.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею переименовать Российскую Федерацию в "Московию". Об этом чиновник сказал в эфире телемарафона.

По словам министра, решение называть РФ "Московией" в официальных документах имеет историческое обоснование, так как название "Россия" появилось в годы правления Петра І. Таким образом в Москве хотели забрать историю Руси-Украины, Киева и забрать ее для всей империи, считает Ткаченко. Однако для решения вопроса нужны консультации с экспертами.

"Будем говорить с экспертами, рассматривать этот вопрос. Очевидно, что он имеет историческую подоплеку, потому что история с "Московией" появилась во времена Петра I, решившего переписать, в том числе благодаря некоторым украинским деятелям, историю Московии, и собственно, тогда возникло название "Россия", — заявил Ткаченко.

Также он добавил, что лично он заявил, что ему инициатива "симпатична", однако последнее слово за экспертами.

Напомним, 11 марта президент Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании РФ в Московию. Вопрос требует тщательной проработки, отметил лидер страны.

В тот же день на инициативу отреагировал экс-президент РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Украину следует переименовать на "Малоросию" или "Х*охляндию". В МИД России заявили, что инициатива переименования — это создание анти-России в Украине. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Владимира Зеленского "бункерным".