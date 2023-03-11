Ответ на "Московию": Медведев предложил переименовать Украину в честь Бандеры

По мнению экс-президента, он придумал более подходящее название, чем "Малоросия" или "Х*хляндия".

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Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев оценил планы украинского правительства о переименовании Россию. Он придумал собственное название для Украины и представил его на своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев выступил с ответом на петицию с просьбой называть Россию не иначе, как "Московией", которую рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что в ответ украинское государство следует назвать в честь Степана Бандеры и немецкого "рейха".

"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Х*хляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!", — написал Дмитрий Медведев. Стоит отметить, что фраза переводится с немецкого как "Свиная бандеровская империя".

10 марта президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о переименовании России в "Московию", которая набрала 26 тысяч подписей. Как отметила автор петиции Валерия Шахворостова, именно таково историческое название государства, которое начало называться Россией только 301 год назад. Президент поручил главе правительства Денису Шмыгалю привлечь специалистов и изучить вопрос.

11 марта решение украинского президента Владимира Зеленского относительно о переименовании России прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала, будто кто-то пытается превратить Украину в "анти-Россию".

В декабре 2022 года журналист Роман Комыза также предложил вернуть России историческое название — Московия. Таким образом украинцы смогут опровергнуть давний нарратив российских властей о "едином народе".