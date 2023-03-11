Відповідь на "Московію": Медведєв запропонував перейменувати Україну на честь Бандери

На думку експрезидента, він вигадав більш відповідну назву, ніж "Малоросія" або "Х*хляндія".

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Заступник голови Ради безпеки та колишній президент Росії Дмитро Медведєв оцінив плани українського уряду щодо перейменування Росії. Він придумав власну назву для України та представив її у своєму Telegram-каналі.

Дмитро Медведєв виступив із відповіддю на петицію з проханням називати Росію не інакше, як "Московією", яку розглянув президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що у відповідь українську державу слід назвати на честь Степана Бандери та німецького "рейху".

"Верховний київський нацист доручив опрацювати питання про перейменування Росії в Московію. Ну що тут сказати... Наша відповідь? Ні, звичайно, не Ххляндія. І тим паче не Малоросія. Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!", — написав Дмитро Медведєв. Варто зазначити, що фраза перекладається з німецької як "Свиняча бандерівська імперія".

10 березня президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію про перейменування Росії на "Московію", яка набрала 26 тисяч підписів. Як зазначила автор петиції Валерія Шахворостова, саме такою є історична назва держави, яка почала називатися Росією лише 301 рік тому. Президент доручив голові уряду Денису Шмигалю залучити спеціалістів та вивчити питання.

11 березня рішення українського президента Володимира Зеленського щодо перейменування Росії прокоментувала представник МЗС РФ Марія Захарова. Вона написала, ніби хтось намагається перетворити Україну на "анти-Росію".

У грудні 2022 року журналіст Роман Комиза також запропонував повернути Росії історичну назву — Московія. Таким чином українці зможуть спростувати давній наратив російської влади про "єдиний народ".