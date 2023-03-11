"Створюють анти-Росію": Захарова оцінила петицію про перейменування РФ на "Московію"

Представник МЗС Росії назвала Володимира Зеленського "бункерним" та обурилася можливими змінами в Україні.

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Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала популярну петицію українців щодо запровадження назви "Московія". Вона опублікувала свій коментар на своєму Telegram-каналі.

Марія Захарова розкритикувала доручення президента Володимира Зеленського уряду розглянути питання про офіційне перейменування в Україні "Росії" на "Московію". Як вважає російська дипломатка, політики намагаються зробити з України державу, яка буде повністю протилежна РФ.

"Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення спроби створення з України анти-Росії", — написала вона.

Як писали раніше, 10 березня президент України Володимир Зеленський надав відповідь на петицію Валерії Шахворостової, яка зібрала понад 25 тисяч підписів. Українка попросила змінити назву "Росія" на "Московія", а також аналогічним чином змінити супутні терміни: "російський" та "Російська Федерація". За словами автора, історично держава називалася саме "Московською", і її перейменували лише 300 років тому за рішенням царя Петра I.

У відповідь Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю вивчити можливість перейменування, проконсультувавшись із вченими та передбачивши правові наслідки таких змін. Голова держави також попросив уряд повідомити його та автора про результати виконаної роботи.

Раніше достатню кількість голосів набрала петиція про збільшення комендантської години у Києві. Автори зазначили, що багато киян не встигають вчасно дістатися додому. Керівник міської воєнної адміністрації Сергій Попко заявив, що влада не змінюватиме тривалість комендантської години, оскільки вона необхідна для забезпечення безпеки українців у воєнний час.