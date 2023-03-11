"Создают анти-Россию": Захарова оценила петицию о переименовании РФ в "Московию"

Представитель МИД России назвала Владимира Зеленского "бункерным" и возмутилась возможными переменами в Украине.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала популярную петицию украинцев о введении названия "Московия". Она опубликовала свой комментарий на своем Telegram-канале.

Мария Захарова раскритиковала поручение президента Владимира Зеленского правительству рассмотреть вопрос об официальном переименовании в Украине "России" в "Московию". Как считает российская дипломатка, политики пытаются сделать из Украины государство, полностью противоположное РФ.

"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", — написала она.

Как писали ранее, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский предоставил ответ на петицию Валерии Шахворостовой, которая собрала более 25 тысяч подписей. Украинка попросила изменить название "Россия" на "Московия", а также аналогичным образом изменить сопутствующие термины: "российский" и "Российская Федерация". По словам автора, исторически государство называлось именно "Московским", и его переименовали лишь 300 лет назад по решению царя Петра I.

В ответ Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю изучить возможность переименования, проконсультировавшись с учеными и предусмотрев правовые последствия таких изменений. Глава государства также попросил правительство уведомить его и автора о результатах проделанной работы.

Ранее достаточное количество голосов набрала петиция об увеличении комендантского часа в Киеве. Авторы отметили, что многие киевляне не успевают вовремя добраться домой. Руководитель городской военной администрации Сергей Попко заявил, что власти не будут менять длительность комендантского часа, поскольку он необходим для обеспечения безопасности украинцев в военное время.