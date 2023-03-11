Поручил премьер-министру: Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию

В ответ на петицию Зеленский заявил, что вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста и международно-правовых последствий.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании Российской Федерации в Московию. Об этом сказано на сайте президента.

Так, по словам Зеленского, он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос с привлечением научных учреждений. Также он заявил, что о результатах президент попросил уведомить его и автора петиции.

"Таким образом, поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия", — говорится в ответе на петицию.

Также президент отметил, что названия географических объектов, используемых в Украине, в том числе других стран мира, подлежат учету и регистрации специально уполномоченным органом исполнительной власти по географическим названиям.

Отметим, что автор петиции Шаболостова Валерия Александровна заявила, что Россия существует лишь 301 год, а ее историческое название – Московия.

"301 год украинцы страдают от лжи российской версии нашего исторического прошлого. Называя Россию, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории", — сказано в петиции.

Напомним, что ранее депутаты Львова и Ровно попросили Зеленского переименовать РФ в Московию. По мнению чиновников, название "Россия" страна получила в результате фальсификации истории.

Также сам президент РФ Владимир Путин вступил в перепалку с кинорежиссером, заговорив о "Московии". Александр Сокуров призвал президента "отпустить всех, кто более не хочет жить с нами", а также поднял проблемы Кавказа.

"Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась, как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию?" — отметил Путин.