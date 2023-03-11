Доручив прем'єр-міністру: Зеленський відповів на петицію про перейменування Росії на Московію

У відповідь на петицію Зеленський заявив, що питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту та міжнародно-правових наслідків.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про перейменування Російської Федерації на Московію. Про це йдеться на сайті президента.

Так, за словами Зеленського, він доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання із залученням наукових установ. Також він заявив, що про результати президент попросив повідомити його та автора петиції.

"Таким чином, поставлене в петиції питання вимагає ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки", — йдеться у відповіді на петицію.

Також президент зазначив, що назви географічних об'єктів, які використовуються в Україні, зокрема інших країн світу, підлягають обліку та реєстрації спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з географічних назв.

Зазначимо, що автор петиції Шаболостова Валерія Олександрівна заявила, що Росія існує лише 301 рік, а її історична назва – Московія.

"301 рік українці страждають від брехні російської версії нашого історичного минулого. Називаючи Росію, ми легалізуємо її брехню і підтверджуємо, що згодні з її версією історії", — йдеться у петиції.

Нагадаємо, що раніше депутати Львова та Рівного попросили Зеленського перейменувати РФ на Московію. На думку чиновників, назву "Росія" країна одержала внаслідок фальсифікації історії.

Також сам президент РФ Володимир Путін вступив у суперечку з кінорежисером, заговоривши про "Московію". Олександр Сокуров закликав президента "відпустити всіх, хто більше не хоче жити з нами", а також порушив проблеми Кавказу.

"Хіба російський народ, про інтереси якого ви зараз сказали, хіба він зацікавлений у розпаді Російської Федерації? Хіба це буде тоді Росія, яка створювалася як багатонаціональна і як багатоконфесійна країна? Ви хочете нас перетворити на Московію?" – зазначив Путін.