Московия, а не Россия! Почему стране оккупантов нужно возвратить ее историческое название

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Во-первых, это вырывает из-под ног Российской Федерации ее историческую опору в виде Руси. А вместе с этим демифилогизирует всю эту веками накручиваемую на уши европейцев лапшу про "единый народ", выводя на поверхность одну простую мысль: нет и никогда не было никакого единого народа. Есть захват территорий, сопровождаемый насилием над порабощаемыми народами и присвоением их культурного и материального наследия.

Во-вторых, это маркирует цивилизационную инаковость московитов, переименовавших себя в "русских", т. к. отрывает их от культурного и политического наследия Руси, прочно связанного с цивилизацией Запада. Кстати, лучше всех об этом сказал не кто иной, как Карл Маркс.

"Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображенная Московия", — Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории XVIII века".

В-третьих, это отвечает на вопрос о том, кто первичен, кто вторичен в историческом смысле. Киев, как политическая центр, первичен. Москва — вторична. Точка.

В-четвертых, разоблачение и осовременивание исторического факта переименования Московии в "Россию", ставшую в последствии Российской империей, помогает современникам понять, что именно произошло в том далеком прошлом. Это как новая временная ветка из фильма "Назад в будущее", где определенное вмешательство в прошлое изменило пространственно-временной континуум, создав альтернативную реальность после того, как Бифф крадет Альманах с итогами спортивных соревнований, привезенный Марти из будущего. В результате чего, в той альтернативной реальности Бифф становится миллиардером и женится на матери Марти, убивая его отца…

В данном же случае — в далеком прошлом произошел ряд политических событий, завершившихся переименованием Московии в Российскую империю, в результате чего возникла альтернативная политическая реальность, где "великая Россия" берет начало своего существования во времени и в пространстве с территории Древней Руси (включая Киев), а сам Киев — это лишь древняя столица "Руси", исторический центр, переместившийся оттуда сначала в Москву, а затем в Санкт-Петербург. Осознание факта подмены позволяет устранить отклонение линии времени, возвращая колесо истории на круги своя, где Московия — это не политический и культурный преемник Руси, а анти-Русь.

В-пятых, определение Московии позволяет не только выделить и почувствовать ее отношение к другим "внешним", т. е. относительно свободным на данный момент народам, но также обозначить систему координат во взаимоотношениях с народами "внутренними". В концепции "Россия" легко создать иллюзию некоего объединения народов, хотя и хромающего на одну ногу. Кстати, гораздо более целостной в этом смысле была концепция "СССР", но она себя явно изжила. В случае актуализации концепции "Московия", все становится на свои места: сразу понятно, где метрополия и где, буквально в каких границах, следует рассматривать принадлежащие ей колонии. Вот почему в концепции "Россия" всегда получается территория из эластичных границ. В концепции "Московия" границы очевидны, даже если они временно включают в себя обширные земли покоренных народов.

Я мог бы еще продолжать, но это, пожалуй, главное, над чем следовало бы начинать работать.

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