"Говоритимемо з експертами": міністр культури підтримав ідею перейменувати РФ на "Московію"

За словами Олександра Ткаченка, коли Петро I перейменовував Московію на Росію, ставилася мета забрати в Русі-України та Києва історію.

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав ідею перейменувати Російську Федерацію на "Московію". Про це урядовець сказав в ефірі телемарафону.

За словами міністра, рішення називати РФ "Московією" в офіційних документах має історичне обґрунтування, оскільки назва "Росія" з'явилася у роки правління Петра І. Таким чином у Москві хотіли забрати історію Русі-України, Києва та забрати її для всієї імперії, вважає Ткаченко. Однак, для вирішення питання потрібні консультації з експертами.

"Говоритимемо з експертами, розглядатимемо це питання. Очевидно, що воно має історичне підґрунтя, тому що історія з "Московією" з'явилася за часів Петра I, який вирішив переписати, зокрема завдяки деяким українським діячам, історію Московії, і власне, тоді виникла назва "Росія", — заявив Ткаченко.

Також він додав, що особисто заявив, що йому ініціатива "симпатична", проте останнє слово за експертами.

Нагадаємо, 11 березня президент Володимир Зеленський відповів на петицію про перейменування РФ на Московію. Питання потребує ретельного опрацювання, зазначив лідер країни.

Того ж дня на ініціативу відреагував експрезидент РФ Дмитро Медведєв. За його словами, Україну слід перейменувати на "Малоросію" або "Х*охляндію". У МЗС Росії заявили, що ініціатива перейменування — створення анти-Росії в Україні. Також офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала президента Володимира Зеленського "бункерним".