В Киевском море работники ГЭС выловили тело российского пилота

Российский пилот был сбит еще в прошлом году. Судя по тому, что он был с парашютом, он успешно катапультировался, но неуспешно смог с ним плыть.

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Около Киевской ГЭС в Киевской области 9 мая в воде выловили тело погибшего российского пилота, погибшего здесь еще в прошлом году. Видео и фото выложил 24 канала.

Сообщается, что вражеский ударный вертолет Ми-24 Силы обороны подвели во время боев в Киевской области весной 2022 год.

По предварительным данным, погиб старший лейтенант Манкишев Р. ВС РФ. Его тело проплавало в водоеме больше года. Погибший был в военной форме и с открытым парашютом.

Напомним, что ВСУ смогли отбить атаки на аэропорт в Гостомеле Киевской области, в частности благодаря корректировщику "из народа" по имени Руслан. Артиллеристы до этого действовали фактически в слепую, поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал срочно искать корректировщика и нашли местного жителя. В режиме реального времени Руслан корректировал удары украинской артиллерии по враждебным позициям. Вся информация, передаваемая "народным" корректировщиком, была на 100% правдивой.

В Курской области 7 мая обнаружили неизвестный БпЛА с надписью "Слава Украине" на крыле. У беспилотного аппарата выставили охрану, фото беспилотника в сети не публикуют. Дрон нашли в 61 километре от границы с Украиной, в районе села Полозовка.