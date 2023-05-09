ВСУ используют на фронте британские БТР FV432 Bulldog, – СМИ (фото)

БТР FV432 Bulldog, имеющий на вооружении пулемет 7,62 мм L7 GMPMG, уже на вооружении в Силах обороны Украины.

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Украинские военные используют британские бронетранспортеры FV432. Об этом 9 мая информирует " Військовий кур'єр ".

В сообщении говорится, что британская техника уже на передовой. В частности, на фото видно, как украинские защитники находятся в одном из населенных пунктов. Также можно увидеть на броне последствия попаданий от пуль.

Небольшая партия этих БТР, как отметили в издании, была приобретена в конце прошлого года благотворителями и передана ВСУ. В конце января этого года британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания намерена передать нашему государству 100 единиц FV432 Bulldog.

Характеристики БТР FV432 Bulldog

FV432 Bulldog – вариант бронетранспортера английской армии серии FV430. Техника была разработана в 60-х годах XX века. Боевая машина производилась британской компанией GKN Sankey. Всего было изготовлено более 3 тысяч единиц такой техники, которая до сих пор широко используется в британской армии. В отличие от американского аналога – М113, корпус которого изготовлен из алюминия, британская машина имеет стальной цельносварной корпус.

У БТР броня 12,7 мм, а также многотопливный двигатель Rolls-Royce K60. В качестве главного вооружения используется пулемет 7,62 мм L7 GMPMG. Скорость движения техники 52 км/ч. В экипаже FV432 Bulldog два человека.

Напомним, в конце апреля издание 24UR проинформировало, что в условиях полной секретности Украине удалось получить от Словении 20 БТР Valuk. Официального доказательства от правительства Словении нет. Однако источники подтвердили, что транспортировка была завершена на этой неделе. Эта техника оснащена 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами.

Также 13 апреля украинская армия получила новую партию турецких БТР Kirpi с новым вооружением. Всего Украина заказала 200 бронетранспортеров. Первая партия была поставлена еще осенью 2022, но там была открыта турель с пулеметом.